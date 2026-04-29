Mesane kontrolünün kaybıyla kendini gösteren idrar kaçırma sorunu (inkontinans) genellikle kadınlarda görülüyor ve pek dillendirilmiyor. Çünkü pek çok kadın bu durumdan utanıyor ve genellikle gizleyip, doktora başvurmuyor.

Hayatlarının bir döneminde her iki kadından birinin bu önemli sorunu yaşadığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Cem İyibozkurt, idrar kaçırmanın nedenlerini, günlük hayatta yarattığı olumsuzlukları ve hastalığın tedavi yollarını şöyle anlattı:

Prof. Dr. Cem İyibozkurt

BELİRTİLERİ

İdrar kaçırmanın belirtileri hapşırma, gülme sırasında stres ya da ani sıkışma ile istemsiz gelişen idrar sızıntısıdır.

NEDENLERİ

Kadınlarda idrar kaçırmanın, sebepleri şöyle sıralanabilir:

- Pelvik taban kaslarının zayıflaması

- Mesane kontrolünü sağlayan sinirlerin hasar görmesi

- Pelvik organ sarkmaları

- Hormonal değişimler (menopoz)

- Gebelik/doğum

- Obezite

- İdrar yolu enfeksiyonları

- İdrar söktürücü ilaçlar ya da antidepresanlar

- Kabızlık

Genellikle tesadüfen teşhis edilir

İdrar kaçırma, genellikle kadınlar başka nedenlerle doktora gittiklerinde tesadüfen tespit edilir.

Nasıl teşhis edilir?

Doktorunuz, idrar kaçırma sorununuzu; belirtilerinizi ve tıbbi geçmişinizi inceleyip, muayene ile kolaylıkla teşhis edebilir.

Yaşadığınız sorunla ilgili şu sorulara hazırlıklı olun:

- İdrar kaçırdığınızı ilk ne zaman fark ettiniz?

- İdrar kaçırma sorununu ne sıklıkla yaşıyorsunuz?

- Tuvalete gitme aralarında idrar kaçırıyor musunuz?

- Kaç kez doğum yaptınız?

- Şu anda hangi ilaçları kullanıyorsunuz veya geçmişte hangi ilaçları kullandınız?

Farklı türleri var



İdrar kaçırmanın birçok farklı türü vardır. Bunların farklı nedenleri, özellikleri ve tetikleyicileri bulunur. İdrar kaçırma türünü bilmek, tedavinin önemli bir parçasıdır.

Acil idrara çıkma ihtiyacı

İdrar kaçırma, aniden idrara çıkma ihtiyacına neden olan yoğun bir durumdur.

Çoğu zaman, tuvalete yetişemeyecek kadar hızlı gerçekleşir. Aşırı aktif mesane, bu sorunun yaygın bir türüdür.

Stresle idrar kaçırma

Gülme, öksürme, hapşırma, koşma, zıplama veya ağır cisimleri kaldırma gibi aktiviteler sırasında idrar kaçır-ma durumudur.

Karma idrar kaçırma

İdrar kaçırma sorunlarına yol açan çeşitli durumların bir kombinasyonuna sahip olduğunuz durumdur. Örneğin, stres inkontinansı ve aşırı aktif mesane sorunu bir arada olabilir.

İDRAR KAÇIRMA

‘Doğal bir süreç’ deyip de geçilmemeli

Yaşlandıkça idrar kaçırma riski artar. Birçok kadın, idrar bu sorunun normal bir parçası olduğunu ve bunu önlemek için hiçbir şey yapılamayacağını düşünür. Ancak bu, problem herkesin başına gelebilir ve tedavisi mümkündür.

Sosyal hayattan uzaklaştırır

Kadınlar; idrar kaçırma sorununu, genellikle utanarak saklıyor.

Bu yüzden de günlük yaşamda zor anlar yaşıyor. Hijyen endişesi ve fiziksel rahatsızlık nedeniyle sosyal ve psikolojik sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

- Utanç duygusu ve koku endişesi nedeniyle kalabalık ortamlardan kaçınıp, eve kapanma.

- Uzun seyahatlerden, spor aktivitelerinden, cinsellikten kaçınma.

- Bu sorun tedavi edilmediğinde zamanla depresyon ve anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıklara da yol açabilir.

İşte tedavi yolları

İdrar kaçırmanın tedavi yolları şöyle özetlenebilir:

- Yaşam tarzı değişiklikleri (Sıvı kısıtlaması, kafein/alkol azaltılması, kilo verme gibi)

- Egzersiz (Pelvik taban kaslarını güçlendiren Kegel egzersizleri.gibi)

- İlaç tedavisi

- Ameliyat