Cristiano Ronaldo’nun eski şefi, yıldız futbolcunun yıllardır uyguladığı sıkı diyet programını anlattı. Ronaldo’nun bazı gıdaları tamamen hayatından çıkardığı ortaya çıktı.
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun formunun sırrı bir kez daha gündeme geldi. Yıldız ismin eski özel şefi Giorgio Barone, Ronaldo’nun uzun süredir uyguladığı beslenme düzenine dair dikkat çeken detaylar paylaştı.
Açıklamalara göre Ronaldo, şeker ve işlenmiş gıdaların yanı sıra sütü de tamamen beslenmesinden çıkardı.
Kahvaltıda avokado, yumurta ve kahve tükettiği belirtilen yıldız futbolcunun, gün içinde yüksek proteinli ve dengeli bir beslenme programı uyguladığı ifade edildi.
Günde altı öğün beslenen Ronaldo’nun tavuk, balık, sebze ve kinoa gibi gıdaları tercih ettiği; gazlı içecekler ve hazır ürünlerden ise kesinlikle uzak durduğu aktarıldı. Düzenli antrenmanlarının yanı sıra sauna ve buz banyosu gibi yöntemlerle de formunu koruduğu belirtildi.
Cristiano Ronaldo süt ve süt ürünlerini beslenme düzeninden tamamen çıkarttı. Nedeni olarak ise şu bilgiye ulaşıldı ama doktorlar tarafından doğrulanmadı. Eski özel aşçısı Giorgio Barone, Ronaldo'nun sütü "doğal ve sağlıklı" bulmadığını ve sağlık/toparlanma süreci için zararlı olduğuna inandığını belirtmiştir.
