Süper Lig'in 33. haftasında evinde oynadığı Antalyaspor maçıyla şampiyonluğu göğüsleyen Galatasaray, üst üste 4. kez, toplamda ise 26. kez lig şampiyonluğunu kazandı.

Sarı kırmızılılarda şampiyonluk kutlamaları da netlik kazanmaya başladı. Galatasaray’ın kutlamaları çarşamba günü Rams Park’ta yapacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılar, Galatasaray Lisesi'nden kalkacak üstü açık otobüsle RAMS Park'a doğru hareket edecek. Stadyumdaki kutlamalarda havai fişek, drone gösterileri ve DJ performansı sahne alacak.

SANATÇI GELMEYECEK

Öte yandan Galatasaray yönetimi kutlamalar için sürpriz bir karara imza attı. Sarı kırmızılıların kutlamalara herhangi bir sanatçı davet etmeyeceği öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelecek resmi onayın ardından kupa töreninin detaylarının netleşeceği öğrenildi.

Hatırlanacağı üzere yönetimin dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa’ya 4 şarkı için 2 milyon Euro teklif ettiği iddia edilmişti.