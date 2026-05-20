Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı fenomen dizi Eşref Rüya’nın final yapacağı haberleri gündeme damga vurdu. Dizinin yüksek maliyetleri nedeniyle ekran macerasını noktalayacağı konuşulurken kulislerde dolaşan yeni bir iddia magazin dünyasını hareketlendirdi. İddiaların odağındaki isim Aslıhan Malbora oldu.

KISKANÇLIK KRİZLERİ SETTE GERGİNLİĞE NEDEN OLDU İDDİASI

Daha önce dizinin artan yapım maliyetleri nedeniyle yapımcı ve yayıncı tarafında kriz yaşandığı öne sürülürken şimdi de dikkat çeken başka bir kulis bilgisi ortaya çıktı. İddiaya göre; dizinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy’un sevgilisi Aslıhan Malbora’nın yaşadığı kıskançlık krizleri sette gerginliğe neden oldu.

Sosyal medyada yayılan iddialarda, Malbora’nın sevgilisi Çağatay Ulusoy’u kıskandığı ve bu nedenle seti sık sık ziyaret ettiği öne sürüldü. Kısa sürede gündem olan söylentiler sonrası gözler ünlü oyuncuya çevrildi.

''İNSANLAR KÖTÜLEŞMİŞ''

Hakkındaki iddialara sessiz kalmayan Aslıhan Malbora ise sert bir açıklama yaptı. Ünlü oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Gördüm kim söylüyor yetkili birine sorun cevabını alacaksınız. İnsanlar kötüleşmiş, art niyetleşmiş, benle ilgisi yok. Zaten koca koca işlerin benimle ilgisi olamaz herhalde.”

Magazin kulislerini hareketlendiren iddiaların ardından dizinin final kararına ilişkin resmi açıklamanın yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu oldu.