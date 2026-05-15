ABD Başkanı Trump'ın Çin gezisi esnasında herkes, Başkan'ın patavatsız yapısından endişe duyarak görüşmeleri gölgeleyecek bir harekette bulunmasını bekliyordu.

Ancak Trump, protokole uyarak gerçek bir diplomat gibi davrandı. Hakaretleri, saldırgan sözleri ve öfke dolu çıkışlarıyla ünlü Trump Çin sosyal medyasının gönlünü kazandı.

Ancak ABD heyeti şımarık tacını kaptırmadı. Başkan yerine dünyanın en zengin insanı Elon Musk, garip hareketleri ve elinden düşürmediği telefonuyla "ziyaretin patavatsızı" ünvanını kazandı.

Buna rağmen Musk'ın oğluyla geziye gelmesi ve 6 yaşındaki X'in kıyafetleri Çin sosyal medyasını gayet mutlu etmeyi başardı.

TELEFONU ELİNDEN DÜŞMEDİ

Musk'ın garip davranışları Komünist Parti'nin karargahı olan Büyük Halk Salonu'nun merdivenlerinden başladı.

Protokol kameralara poz vermeye çalışırken telefonuya etrafı çekmeye başlayan Musk dikkatleri üzerine çekti.

Daha sonra telefonuyla oynamaya devam eden SpaceX CEO'su genel olarak umursamaz tavrını sürdürdü.

'O HAREKETLER DE NE?'

Musk'ın garip hareketleri Halk Salonu'nda yapılan ziyafette de dikkatleri üzerine çekti. Musk'ın surat hareketleri sosyal medyada viral oldu.

Suratıyla aniden ilgi, üzüntü, ve mutluluk ifade eden mimikler yapan Musk kameralara yansıdı. Bazı kullanıcılar Musk'ın farklı pozlar verdiğini söylerken bazıları ise "aşırı ilginçlikten ne yapacağını şaşırdığını" söyledi.

Ancak en çok konuşulan, Musk'ın Shaoimi CEO'su ile çektirdiği selfie oldu. Silikon vadisini sallayan CEO Musk ile fotoğraf çektirmek için yanına gelince Musk sıkılmış bir poz verdi.

Selfie'den sonra hemen tekrardan telefonuna gömülen Musk'ın bu hareketi, sosyal medyada çok konuşuldu.