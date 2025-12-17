Yapılan araştırmalarda, demans hafıza kaybı, davranış değişiklikleri ve hareket sorunlarıyla seyreden, bilişsel işlevlerde kademeli bozulmaya yol açan ciddi bir hastalık olarak tanımlanıyor. Bu da genelde yaşlılık belirtileriyle karıştırılıyor. Uzmanlar ise erken ve önemli 7 belirtiye dikkat çekerek bunun normal yaşlılık belirtilerinden farklı olduğunu ifade etti.

ÇOĞU KİŞİ BELİRTİLERİN FARKINDA

Alzheimer Derneği tarafından yapılan bir araştırma, endişe verici bir tablo ortaya koyuldu. Araştırmaya göre, bireylerin yalnızca üçte biri, kendilerinde ya da yakınlarında demans belirtileri fark ettikten sonra ilk bir ay içinde bu durumu sağlık kuruluşlarına bildiriyor.

Dernek tarafından yapılan çalışmaya 1.100 kişi katıldı. Ve belirtilerin demansa mı yoksa yaşa bağlı olağan unutkanlıklara mı ait olduğu konusundaki kafa karışıklığında birçok kişinin sessiz kaldığı ortaya çıktı.

ARAŞTIRMAYA GÖRE;

Katılımcıların yüzde 33'ü, fark ettikleri belirtileri bir aydan uzun süre kimseyle paylaşmıyor.

Sadece yüzde 15'i, olası belirtileri fark eder etmez harekete geçiyor.

Yüzde 11'i, erken belirtileri fark etmesine rağmen endişelerini hiç dile getirmediğini kabul ediyor.

Hastaların yüzde 23'ü, bir sağlık uzmanına başvurmak için altı aydan fazla bekliyor.

HERKES SIRADAN BİR UNUTKANLIK SANIYOR

Uzmanlara göre, konuşmaları takip etmekte zorlanma, odaklanma problemleri ve hafıza kaybı gibi demansın erken işaretleri çoğu zaman işitme kaybı, dalgınlık ya da yaşa bağlı değişimler olarak değerlendiriliyor. Fakat bu bilgi aslında yanlış. Bunun gözden kaçması büyük sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor.

Yakın zamanda yapılan bir ankette de katılımcıların yüzde 16'sı teşhisin sosyal ilişkilerini olumsuz etkileyeceğinden korktuklarından dolayı bilinçli olarak doktora gitmekten çekindiklerini belirtmişti. Bunun yanı sıra katılımcıların yüzde 44'ü bakıcılar ya da aile bireyleri tarafından küçümsenmek istemediklerini ifade etti.

DEMANSIN 7 ERKEN UYARISI

Konuşmaları takip etmekte zorlanma

Konsantrasyon güçlüğü

Hafıza kaybı

İşitme sorunları

Artan unutkanlık

Ruh hali değişimleri

Hareket etmekte zorlanma

"YÜZLEŞİN" UYARISI

Alzheimer Derneği CEO'su Kate Lee, demans konusundaki korkularla yüzleşilmesi gerektiğini vurguladı. Lee, "Demans kelimesinden kaçamayız. Bu gerçekle yüzleşmeli ve belirtileri görmezden gelmemeliyiz" dedi.

Erken belirtileri fark eden kişilerin vakit kaybetmeden doktora başvurması gerektiğini ifade eden Lee, derneğin hazırladığı belirti kontrol listelerinin, ilk doktor görüşmesini kolaylaştırabileceğini ifade etti.

DEMANS VE YAŞLANMA ARASINDAKİ FARK

DEMANS BELİRTİLERİ:

Zayıf muhakeme ve karar verme

Bütçeyi yönetmede zorlanma

Tarih ve mevsimleri karıştırma

Sohbetlere katılmakta güçlük

Eşyaları kaybetme ve geri iz sürememe

NORMAL YAŞLANMANIN BELİRTİLERİ

Zaman zaman yanlış kararlar vermek

Nadiren fatura ya da ödeme atlamak

Günün tarihini geçici olarak unutmak

Bazen doğru kelimeyi bulmakta zorlanmak

Ara sıra eşyaları yanlış yere koymak