Akciğer kanseri risk faktörleri söz konusu olduğunda birçok insanın aklına ilk gelen etken aşırı sigara içmektir fakat son araştırmalar, beklenmedik bir yaşam tarzı seçiminin de bu kanserin gelişiminde rol oynayabileceğini ortaya koyuyor.

Florida Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir çalışmada, glikoz ya da basit şeker seviyelerinin akciğer kanseri üzerindeki etkileri araştırıldı. Obezite genellikle yüksek şeker alımıyla ilişkilendirilirken, birçok kanser türü için bu bağlantı bilinse de akciğer kanserinin beslenme alışkanlıklarıyla bağlantılı olduğu nadiren tartışılır. Yapılan laboratuvar ve bilgisayar tabanlı analizler, basit şekerlerden biri olan glikojenin, akciğer kanseri gelişiminde "onkojenik metabolit" olarak rol oynadığını gösterdi.

AKCİĞER KANSERİ GENELLİKLE BESLENME İLE BAĞLANTILIDIR

Bu bulgulara göre, kanser hücreleri şekerin "tatlı" etkisine yanıt verir ve yüksek glikojen seviyeleri daha büyük ve daha agresif tümörlerin gelişmesine yol açar. Çalışmada yer alan Doçent Dr. Ramon Sun, "Akciğer kanseri genellikle beslenmeyle bağlantılı bir hastalık olarak düşünülmemiştir. Pankreas ya da karaciğer kanseri gibi hastalıklar daha fazla ilişkilendirilmiştir. Ancak akciğer kanseri söz konusu olduğunda beslenmenin rolü sıkça göz ardı edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Glikojen, doğrudan gıdalarda bulunmaz ancak vücut, karbonhidratlardan glikojen üretir. Yüksek karbonhidrat içeren tahıllar, meyveler ve sebzeler, vücudun glikojen oluşturmak için kullandığı glikozu sağlar. Doktor Sun'a göre, bu çalışma akciğer kanserini diyetle ilişkilendiren ilk çalışmalardan biridir ve araştırmalar, bazı diyetlerin glikojen seviyelerini artırarak akciğer kanseri riskini yükselttiğini ortaya koyuyor. Batı diyeti, yüksek şeker, düşük lifli işlenmiş gıdalar ve kırmızı et tüketiminin fazla olduğu bir beslenme biçimidir. Bu diyetin, sadece kanser riskini değil aynı zamanda obezite, diyabet ve kalp hastalıklarıyla da ilişkili olduğu biliniyor.

Öte yandan çalışmaya katılan Matthew Gentry, "Besin açısından zengin bir diyeti tercih etmek, aktif bir yaşam sürdürmek ve alkol alımını sınırlamak uzun vadeli sağlık için temel stratejilerdir. Daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmek, akciğer kanseri gibi hastalıkların önlenmesinde güçlü bir araç olabilir" şeklinde açıklamalarda bulundu.