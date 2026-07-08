ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, son toplantılarında yüksek enflasyonla mücadele kapsamında bu yıl tek bir faiz artışı yaparak sonrasında beklemeye geçme seçeneğini masaya yatırdı. Ancak Fed'in geçmiş politikaları, tek seferlik faiz hamlelerinin oldukça istisnai olduğunu ortaya koyuyor.

Piyasalar şimdi, 16-17 Haziran tarihli toplantının bu akşam açıklanacak tutanaklarına odaklanmış durumda. Tutanakların, Fed'in faiz yol haritasına ilişkin yeni ipuçları vermesi bekleniyor.

Yurt içinde serbest piyasada 6 bin 142 lirada hareketlenmeye devam ediyor. Eğer bu akşam açıklanacak tutanaklarda enflasyonun düşmeyeceğine yönelik endişeler yüksek gelirse faiz artışı da kesinleşmiş olacak. Bu durumda doların güçlenmesi ve güçlü doların da altın gibi emtiaları baskılayacağı öngörülüyor.

FED GENELLİKLE FAİZ DÖNGÜSÜNÜ VURGULUYOR

Son 35 yılı aşkın dönemde Fed'in yalnızca bir kez faiz artırdığı veya indirdiği örnekler oldukça sınırlı kaldı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), faiz kararlarını çoğunlukla birkaç toplantıya yayılan artırım ya da indirim döngüleri halinde uyguluyor. Bu demek oluyor ki 29 Temmuz'daki faiz toplantısında 25 baz puanlık artırım için piyasanın yüzde 69'u artışı fiyatlıyor.

Eski St. Louis Fed Başkanı Jim Bullard da tek bir faiz artışının Fed'in çalışma biçimine uymadığını belirterek, bunun yerine bir sıkılaşma sürecinin başlamasının daha olası olduğunu söyledi.

ENFLASYON ENDİŞESİ DEVAM EDİYOR

Fed'in temel gündemi, uzun süredir yüzde 2 hedefinin üzerinde seyreden enflasyon olmaya devam ediyor. Bazı yetkililer petrol fiyatlarındaki gerileme ve jeopolitik risklerin azalmasının fiyat baskısını hafifletebileceğini düşünürken, Komite içinde enflasyonun yönüne ilişkin görüş ayrılıkları sürüyor.

Bullard ise enflasyonun kendiliğinden düşmesini beklemediğini belirterek, Fed'in seçimlerden önce faiz artırmak zorunda kalabileceğini savundu. Ona göre kararın gecikmesi, ilerleyen dönemde daha sert faiz artışlarını zorunlu hale getirebilir.

TUTANAKLAR DAHA AZ AYRINTI İÇEREBİLİR

Piyasalar, Kevin Warsh başkanlığındaki ilk toplantının tutanaklarını yakından izleyecek. Ancak analistler, Warsh döneminde Fed'in önceki yıllara kıyasla daha sınırlı bilgi paylaşacağını ve tutanakların politika tartışmalarına daha az ışık tutacağını öngörüyor.

PİYASALARI NE BEKLİYOR?

Tahvil piyasası, enflasyonun zaman içinde Fed'in hedef seviyesine yaklaşacağını fiyatlamayı sürdürüyor. Buna karşın tüketicilerin enflasyon beklentileri yüksek kalmaya devam ediyor.

Vadeli piyasalarda ilk faiz artışının en erken eylül ayında gelebileceği fiyatlanırken, yatırımcılar sonrasında uzun süre faizlerin sabit tutulmasını bekliyor. Öte yandan bazı kurumlar daha agresif bir senaryo öngörüyor. Bank of America, Fed'in yıl sonuna kadar üç kez 25 baz puanlık faiz artışı yapabileceği tahmininde bulunuyor. Böyle bir faiz artışı durumunda ise altının daha da değer kaybetmesi bekleniyor.