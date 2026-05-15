

Dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan burger devi Five Guys, ABD’deki bazı operasyonlarını durdurma kararı aldı. 2026 yılı içerisinde ülke genelinde en az 14 şubenin kapatılması planlanıyor. Kapanış listesinin başında, ekonomik maliyetlerin ve işletme zorluklarının arttığı California eyaleti yer alıyor.

Etkilenen Şehirler: Tracy, Bakersfield, Rancho Mirage ve Valencia’daki şubeler tamamen kapatıldı.

İşten Çıkarmalar: Sadece California’daki kapanışlar nedeniyle 55 çalışanın işsiz kalacağı açıklandı.

Diğer Eyaletler: Florida (Tampa), Illinois (Naperville), Iowa (Dubuque), Louisiana (Lake Charles), Georgia (Atlanta) ve Nebraska (Lincoln) şubeleri de tasfiye sürecine giren noktalar arasında.

AVRUPA İÇİN 185 MİLYON STERLİNLİK DEV BÜTÇE

ABD’deki verimsiz şubelerini kapatan Five Guys, rotayı Avrupa ve gelişmekte olan pazarlara kırmış durumda. Şirketin Avrupa operasyonlarını genişletmek amacıyla 185 milyon sterlinlik yeni bir borç anlaşmasına imza atması, markanın küresel büyüme iştahının sürdüğünü gösteriyor.

TÜRKİYE PAZARI İÇİN İDDİALAR GÜÇLENİYOR

Sağlanan bu dev finansman ve şirketin Orta Doğu ile Asya-Pasifik bölgelerindeki yeni franchise arayışları, "Five Guys Türkiye'ye mi geliyor?" sorusunu beraberinde getirdi. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da sosyal medyada markanın İstanbul merkezli bir operasyon hazırlığında olduğuna dair kulis bilgileri yayılmaya devam ediyor.

"KÜÇÜLMÜYORUZ, DÖNÜŞÜYORUZ" MESAJI

Mağaza kapanışlarına rağmen Five Guys yönetimi, şirketin genel tabloda büyüdüğünü savunuyor. Paylaşılan franchise belgelerine göre marka, son dönemde 28 restoranı kapatırken yerine 35 yeni şube açarak net büyümesini sürdürdü.