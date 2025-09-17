Sosyal medya hesaplarından zayıflama vaadiyle ürün satışı yapan fenomenler kullanıcıların sağlığını riske atmaya devam ediyor. Uzmanlar sosyal medya üzerinden reklamı yapılan zayıflama çayları ve kahvelerine karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

Yeniçağ'ın haberine göre, "Hızlı zayıflama" vaadiyle satışı yapılan kahveler, çaylar, çorbalar ve şok diyetler giderek daha fazla sorun haline gelirken, bu yöntemlerde ciddi sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. Popüler diyetler, hızlı kilo verme formülleri derken uzman isimlerin yönlendirmeleri olmadan beslenme konusunda büyük yanlışlıklar yapılabiliyor.

Diyetisyen Ece Eyyupğlu, kahve ya da çayların tek başına kilo kaybı sağlamayacağını belirterek, şok diyetler konusunda uyarılar da bulundu. 3 günde 5 kilo verme vaatlerinin bilimse bir temele dayanmadığını tamamen ticari bir yaklaşım olduğunu kaydeden Eyyupoğlu, diyetin kişiye özel olduğunu söyledi.

KALICI SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLABİLİR

Güvenli kilo kaybının yaşam tarzına uygun olması gerektiğini ifade eden Eyyupoğlu, aksinin metabolizmayı yavaşlattığını ve kalıcı sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtti. Eyyupoğlu," Özellikle çok ve bilinçsizce tüketilen zayıflama çayları adı altında satılan bu ticari ürünler, kalp krizi, karaciğer ve böbrek yetmezliğine kadar birçok ciddi kalıcı sağlık sorunlarına neden olabilir. Hızlı kilo kaybı uğruna sağlık ikinci plana atılmamalıdır." dedi.

Son yıllarda popüler olan diyetler arasında yer alan aralıklı oruç hakkında da bilgi veren Eyyupoğlu, "Aralıklı oruçta en sık kullanılan yöntem 16:8 yöntemidir. Bu yöntemde 16 saat boyunca aç kalıp 8 saatlik bir zaman diliminde yemek yersiniz. Aralıklı oruç kesinlikle zararlıdır diyemem. Yapılan bazı araştırmalarda metabolik sağlığa faydalı etkileri de görülmüştür. Ancak şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, çok uzun bir süre uygulamalarını önermiyorum. Ayrıca gebe ve emziren kadınlar, çocuklar, ergenler, kronik hastalığı olan bireyler için uygun değildir. Su orucu ya da tek öğün gibi diyet modelleri ise vücudun ihtiyaç duyduğu temel vitamin ve mineral eksikliklerine, kas kaybına, metabolizmanın yavaşlamasına, halsizliğe, baş dönmesine yol açabilir." diye konuştu.

1 HAFTADA KAÇ KİLO VERİLEBİLİR?

Tek öğünde vücudun ihtiyaç duyduğu öğelerini almasının mümkün olmadığını aktardı. Eyyupoğlu, Bilinçsizce yapılan hızlı kilo verme yöntemlerinin kas ve sudan gittiğini ekledi. Kısa süre içerisinde hızlı kilo vermenin besin öğesi yetersizlikleri, kas kaybı, yeme bozuklukları gibi birçok soruna karşı karşıya kalınabileceğini söyledi. Ayrıca, sağlıklı kilo kaybının hedef haftada 0.5-1 kilogram arası olduğunu söyledi.

Glüten hakkında da konuşan Eyyupoğlu şunları söyledi:

"Glüten, buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan bir protein grubudur. Çölyak hastasıysanız glüten intoleransınız varsa glütensiz beslenmelisiniz. Fakat sağlıklı bireylerin glütensiz beslenmesine gerek yoktur. Çünkü yapılan araştırmalara göre çölyak hastası olmayan insanların glütensiz beslenmesi, bağırsak enzimlerinde azalışa, kardiyovasküler hastalık riskinde artışa ve besin eksikliklerine sebep olabiliyor."

TAM TAHILLI ÜRÜNLER HER AÇIDAN ZENGİN

Tam tahıllı ürünlerin lif, vitamin ve mineral açısından zengin olduğunu belirten Eyyupoğlu, "Gereksiz yere glütensiz beslenmek, posa alımını azaltır ve bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebilir. Araştırmalarda sağlıklı bireyler glütensiz beslendiği zaman, bağırsak mikrobiyotasındaki faydalı bakterilerin azaldığı da görülmüştür. Uzman önerisi olmadan glüteni kesmek, gereksiz ve dengesiz beslenmeye yol açabilir. Ayrıca glütensiz ürünlerin maliyeti de göz önüne alınırsa, glütensiz beslenme, sağlıklı bireyler için mantıklı bir seçenek olmaktan çıkar." diye konuştu.