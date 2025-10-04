"Sağlıklı Keto Plan" kitabının yazarı ve aralıklı oruç ile sağlıklı ketozis savunucusu Dr. Berg, 13,9 milyon aboneye sahip YouTube kanalında yayınladığı videoda, elma sirkesinin sağlık üzerindeki etkilerini anlattı.

DİKKAT ÇEKEN BİR VİDEO BAŞLIĞIYLA ŞUNLARI SÖYLEDİ:

“Göbek yağlarından kurtulmanın kolay ve doğal bir yolunu mu arıyorsunuz? Bu videoda, günde bir bardak elma sirkesinin metabolizmayı nasıl hızlandırdığını, sindirimi desteklediğini ve inatçı göbek yağlarını eritmeye nasıl yardımcı olabileceğini açıklıyoruz.”

Dr. Berg, videoda "Göbek yağının aslında karaciğerde biriken yağın dışa yansıması olduğunu anlamalısınız" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Elma sirkesi bu yağların parçalanmasına yardımcı olur. Ayrıca içeriğindeki asetik asit, insülin direncini azaltarak karaciğer yağlanmasının temel sebeplerinden birine doğrudan etki eder."

NASIL TÜKETİLMELİ?

Dr. Berg, basit bir karışım öneriyor:

1 bardak su (yaklaşık 350 ml)

2 yemek kaşığı elma sirkesi

Bu karışımın günde 3 kez içilmesi gerektiğini belirten uzman, "Bu içeceği düzenli olarak tüketmek, yağ yakım sürecini desteklerken sindirimi de kolaylaştırır" dedi.

PEKİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR NE DİYOR?

Healthline’da yer alan bilgilere göre, yapılan araştırmalar elma sirkesinin kilo verme üzerinde olumlu etkileri olabileceğini gösteriyor.

Kısa süreli çalışmalarda, yemeklerle birlikte elma sirkesi tüketen katılımcıların tokluk hissinin arttığı, öğünden sonraki 2 saat boyunca daha az açlık hissettikleri tespit edildi. Ayrıca, sirke tüketiminden sonraki 3 ila 24 saatlik süreçte daha az atıştırmalık tükettikleri gözlendi.

2024 yılında gerçekleştirilen randomize kontrollü bir çalışmada, 12 hafta boyunca günde 3 doz (yemek kaşığı başına 15 ml) elma sirkesi içen katılımcıların:

6–8 kilo verdikleri,

Vücut yağ oranı, bel ve kalça çevresi, VKİ, kan şekeri, kan yağı ve kolesterol değerlerinde anlamlı düşüşler yaşandığı saptandı.

Araştırmacılar, bu sonuçların umut verici olduğunu ancak daha kapsamlı çalışmaların gerekli olduğunu vurguluyor.