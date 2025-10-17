Birçok kişi rahatlamak için boynunu kütletiyor ya da masaj yaptırıyor. Ancak bu alışkanlık, felce giden yolun ilk adımı olabilir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve İnme Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, özellikle gençlerde görülen “masaj kaynaklı inme” vakalarının arttığını söyledi. Özdemir, “Kafa hareketleri, boyun kütletmeler, ehil olmayan kişilerce yapılan masajlar… Bunların hepsi damar yırtılmasına yol açabiliyor. Boynumuza masaj yaptırmayalım. Özellikle gençlerde bu şekilde inme vakası sık görülüyor.” ifadelerini kullandı.

İNME ARTIK YAŞLI HASTALIĞI DEĞİL

İstanbul’da düzenlenen 1. Dünya Girişimsel Nöroloji ve Nöroşirürji Kongresi (WINNC 2025)’te konuşan Prof. Özdemir, inmenin yalnızca ileri yaşlarda değil, artık 30’lu ve 40’lı yaşlarda da sıkça görüldüğünü belirtti.

İnme, beyin damarlarının tıkanması ya da kanaması sonucu ortaya çıkıyor ve dünyada en sık görülen ölüm ve engellilik nedenlerinden biri haline gelmiş durumda.

Özdemir’e göre risk faktörleri arasında şeker hastalığı, sigara, egzersiz eksikliği, stres ve viral enfeksiyonlar yer alıyor. Kadınlarda inme görülme sıklığı ise meme kanserinden bile daha yüksek seviyelere ulaşmış durumda.

DAKİKALAR HAYAT KURTARIYOR

İnmenin belirtilerine dikkat çeken Prof. Özdemir, ani konuşma bozukluğu, yüzde kayma ve kolda güçsüzlük gibi belirtilerin asla hafife alınmaması gerektiğini vurguladı. “Yüzüne su çarpmak, kolonya koklatmak, ‘bir yatayım geçer mi’ demek büyük hata. Bu belirtiler varsa hemen 112 aranmalı. Her dakika, beynin kurtarılabilecek hücreleri için kritik.”

TÜRKİYE TEDAVİDE ÖNE ÇIKTI

Özdemir, Türkiye’de inme tedavisinde önemli gelişmeler yaşandığını belirterek, pıhtı nedeniyle tıkanan beyin damarlarının anjiyo yöntemiyle açılabildiğini ve hastaların birkaç ay içinde kendi yaşamlarına dönebildiğini söyledi. Ancak bu müdahalelerin yalnızca ilk 24 saat içinde yapılabildiğini, bu yüzden hızlı tanının hayat kurtardığını vurguladı.

MASAJLA GELEN FELÇ İÇİN UYARI

Prof. Özdemir’in en dikkat çekici uyarısı ise boyun masajı konusunda oldu:

Boynun arka kısmından geçen damarlar, yapılan yanlış hareketlerle veya baskıyla yırtılabiliyor. Bu yırtılma sonucu oluşan pıhtı, beynin damarlarını tıkayarak inmeye neden olabiliyor. Özdemir, “Yalnızca bizim kliniğimize ayda 1-2 vaka bu şekilde geliyor. Gribal enfeksiyonlarda kullanılan burun damlaları bile hipertansiyon hastalarında ani tansiyon yükselmesine yol açabiliyor. Bu nedenle dikkatli olunmalı.” ifadelerini kullandı.