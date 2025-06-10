2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan, üç grupta oynanan altı karşılaşma ile devam etti.

G Grubu'nda Malta'yı konuk eden Hollanda, mücadeleden 8-0 galip ayrıldı. Euroborg Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Portakallar'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltıdan ve 16. dakikada Memphis Depay, 20. dakikada Virgil van Dijk, 61. dakikada Xavi Simons, 74. ve 80. dakikalarda Donyell Malen, 78. dakikada Noa Lang, 90+2. dakikada Mickey van de Ven kaydetti.

Bu galibiyetin ardından grubunda ikide iki yapan Hollanda, puanını 6'ya yükseltti. Malta ise 1 puanda kaldı.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise Finlandiya, sahasında oynadığı maçta Polonya'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Böylece Finlandiya'nın puanı 7'ye yükselirken, Polonya 6 puanda kaldı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı:

H GRUBU

Romanya 2-0 Güney Kıbrıs

San Marino 0-4 Avusturya

K GRUBU

Letonya 1-1 Arnavutluk

Sırbistan 3-0 Andorra