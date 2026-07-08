Dosyadaki şüpheli avukatlar Semra Ilık, Ebubekir Elmalı ve Mehmet Zahit Tırkız’ın, Ankara’daki Demir Yumruk operasyonunun şüphelilerinden Çağrı Silahtaroğlu’nun mal varlığına konulan tedbirin kaldırılması için dönemin Ankara Başsavcıvekili Ahmet Yıkılmaz’a rüşvet verdikleri iddiaları anlatıldı. İddianamede soruşturma kapsamında ele geçirilen avukat Semra Ilık’ın telefonundaki yazışmalarda Demir Yumruk operasyonunun şüphelilerinden Çağrı Silahtaroğlu’nun mal varlığına konulan tedbirin kaldırıldığına ilişkin yazışmalar üzerine soruşturma başlatıldığı, yazışmalarda Avukat Ilık ile diğer şüpheli avukatlar Elmalı ve Tırkız arasında tedbirin kaldırılması için rüşvet verildiğine dair kayıtlara rastlandığı anlatıldı. "KALDIRILMASININ BİR BEDELİ VAR" Ele geçirilen telefonda o dönem Demir Yumruk dosyasını yürüten dönemin Ankara Başsavcıvekili Ahmet Yıkılmaz’a ilişkin ses kayıtlarının da bulunduğuna dikkat çekildi. HSK İNCELEME BAŞLATTI Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yıkılmaz hakkında inceleme başlattı. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, HSK 1. Dairesi, hakkındaki iddialar nedeniyle Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Yıkılmaz'la ilgili inceleme kararı aldı. Yıkılmaz, daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevinde bulunmuştu.

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