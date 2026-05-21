TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren başkanlığındaki TÜSİAD heyeti, 19-20 Mayıs tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te temaslarda bulundu. Ziyaret kapsamında TÜSİAD tarafından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, Fransız iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle Türkiye ekonomisi, yatırım ortamı, Türkiye–Fransa ekonomik ilişkilerinin geleceği, Avrupa'nın rekabetçilik gündemi, Sanayi Hızlandırıcı Yasası (IAA) çerçevesinde şekillenen yeni sanayi yaklaşımı ve Gümrük Birliği'nin modernizasyonu başlıkları ele alındı.

TÜRKİYE-FRANSA İLİŞKİLERİ

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, temaslara ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkiler yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir nitelik taşıyor. Son yıllarda istikrarlı şekilde derinleşen ekonomik ilişkilerimiz ticaret, yatırım, sanayi ve teknoloji alanlarında iki ülke arasında güçlü ve karşılıklı fayda üreten bir iş birliği zemini oluşturmuş durumda.

Paris temaslarımız kapsamında gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, Türkiye–Fransa ekonomik ilişkilerinin geleceğini, Avrupa'nın rekabetçilik gündemini, Sanayi Hızlandırıcı Yasası (IAA) çerçevesinde şekillenen yeni sanayi ve ekonomik güvenlik yaklaşımını değerlendirdik. Gümrük Birliği'nin modernizasyonunu ve Türkiye'nin Avrupa sanayi ekosistemi içindeki rolünü kapsamlı şekilde ele aldık. Avrupa'nın yeni sanayi ve güvenlik yaklaşımının, Türkiye ile mevcut entegrasyonu güçlendiren kapsayıcı ve uzun vadeli bir perspektifle ilerlemesi; bu çerçevede AB–Türkiye Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecinin canlandırılması büyük önem taşıyor. TÜSİAD olarak, Fransa'daki muhataplarımız ve Avrupa iş dünyasıyla bu konulardaki yapıcı diyaloğu ve ortak çalışma alanlarını önümüzdeki dönemde de güçlendirerek sürdürmeyi hedefliyoruz."

GÖRÜŞMELERDE NELER KONUŞULDU?

Temaslarda, Türkiye–Fransa ekonomik ilişkileri, karşılıklı yatırım ve ticaret olanakları, iki ülke iş dünyaları arasındaki iş birliği alanları ve Türkiye–AB ilişkilerinin güncel durumu ele alındı. Ayrıca, küresel jeopolitik ve jeoekonomik gelişmeler ışığında Türkiye'nin Avrupa değer zincirleri içindeki rolü, AB'nin rekabetçilik ve ekonomik güvenlik gündemi ile Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna ilişkin başlıklar değerlendirildi.

GÖRÜŞMELERE KİMLER KATILDI?

Paris temasları kapsamında TÜSİAD heyeti ayrıca; Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Fransa Cumhurbaşkanlığı Kıta Avrupası ve Türkiye Özel Danışmanı Bertrand Buchwalter, Fransa Senatosu Fransa-Türkiye Grubu Başkanı Bernard Fialaire ve Dostluk Grubu Üyesi Senatör Catherine Belrhiti, AB Dış Eylemler Servisi eski Genel Sekreteri Büyükelçi Pierre Vimont, Institut Montaigne Kıdemli Danışmanı Eric Chaney, Europanova Başkanı Guillaume Klossa ve Avrupa Uzay Ajansı Kurumsal İletişim Bölümü Başkanı Anne Sophie Bradelle, MEDEF International Fransa-Türkiye İş Konseyi Başkanı ve BNP Paribas Yönetim Kurulu Başkanı Jean Lemierre ve Fransa Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Bruno Fuchs ile görüşmeler gerçekleştirdi.

TÜSİAD heyetinde, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Perihan İnci, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Eş Başkanı Meltem Uslu Akol, TÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı Nur Beler Levi ve TÜSİAD Paris Temsilcisi Didem Bora Özler yer aldı.