Eski Milli Savunma Bakanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Aksaray Üniversitesi'nde (ASÜ) katıldığı panelde gençlerle bir araya geldi.



Konferansta gençlere seslenen Akar, yapay zekâ teknolojilerine dikkat çekerek "Milli savunmadaki en önemli konulardan bir tanesi de bu teknolojik gelişmeleri yakından takip etmektir. Teknolojinin başında ise yapay zekâ gelmekte. Doğal zekayı bıraktık, şimdi yapay zekâ ile uğraşıyoruz. Yapay zekâ ile ilgili çok ciddi gelişmeler var, aldı başını gidiyor” ifadelerini kullandı.





"ANNENİZE BABANIZA SÖYLEMEYİN, İŞİ GÜCÜ BIRAKIP ÇİN'E GİDİN"



Akar, teknolojide Çin'de yaşanan gelişmelerin hayranlık uyandırıcı olduğunu belirterek, üniversiteli gençlere sıra dışı bir tavsiye verdi. Gençlerin kendilerini geliştirmek için mutlaka Çin'e gitmesi gerektiğini belirten Akar, “Yarından itibaren işi gücü, okulu bırakıp annenize babanıza söyleyin ya da söylemeyin, Çin'e gidin. Çin teknolojide çok ilerledi. Orada 3-5 sene kalın” ifadelerini kullandı.



'GENÇLER BİLET ALIP MEMLEKETE BİLE GİDEMİYOR'



Akar'ın gençlere verdiği Çin tavsiyesi, sosyal medyada tepki topladı. Kullanıcılar, tavsiyenin aynı zamanda Türkiye'nin yüksek teknoloji noktasında dünyanın gerisinde kaldığının itirafı anlamına geldiğini belirtirken, çok sayıda üniversite mezununun işsiz kaldığını belirterek "Gençler bayramda memlekete gitmek için otobüs bileti bulamıyor. Nasıl gideceklermiş Çin'e" ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.