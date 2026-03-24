İran'ın tüm ABD/İsrail saldırılarına rağmen hala Hürmüz Boğazı'nı elinde tutması doğal gaz ve petrol konusunda ithalata muhtaç olan Avrupa ülkelerini zorladı.

Hint ve Çin gemilerinin Boğaz'dan geçerken Avrupa gemilerinin Boğaz'ın girişinde mahsur kalmasıyla savaştan bu yana yüzde 90 arttı.

İddiaya göre İran 2 milyon dolara kadar yükselen meblağlar karşılığında bazı gemilerin Hürmüz Boğazı'nı kullanmasına izin verdi. Çin ve Hindistan bayraklı gemilerin Boğaz'dan geçtiği görüldü.

Zaten enerji konusunda büyük sıkıntı çeken ve Rusya'ya karşı savunma sanayisine yatırım yapan Avrupa ülkeleri, Hürmüz Boğazı'nı aşmak için koalisyon kurma kararı aldı.

Ancak bu koalisyonun askeri bir koalisyon mu olacağı, yoksa diplomatik bir çaba mı olacağı merak konusu.

SAVAŞ GEMİLERİ HAZIRLANIYOR

İngiliz güvenlik yetkilileri Fransa ile birlikte, “koşullar elverdiğinde” Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak amacıyla bir ülkeler koalisyonu oluşturulmasına yardımcı olacağını duyurdu.

İngiltere, planlar geliştirmek amacıyla yakın gelecekte Londra'da küresel petrol sevkiyatları için hayati önem taşıyan Boğaz'la ilgili bir güvenlik konferansı düzenlemeyi teklif etti.

Yetkililer, herhangi bir görevin ticari gemilere güvence sağlamak için askeri bir koalisyon gerektireceğini belirtti. Ancak tankerlere eşlik etmenin şu anda çok riskli olduğunu vurguladılar.

Yetkililer, güvenli geçiş için yolu açmak ve mayın tehdidiyle başa çıkmak için mürettebatlı ve otonom gemileri içeren çok uluslu bir çözümün gerekli olacağını söyledi.

Bir savunma yetkilisi, bazı mayınların döşendiğine dair haberlerin “doğru” olduğuna inandığını belirtti, ancak Hürmüz Boğazı'ndaki nakliye yollarının hala açık olduğunu ve az sayıda tanker tarafından kullanıldığını ekledi.

ORTAK BİLDİRİ VE İRAN'LA PAZARLIK AYNI ANDA

İngiltere ve Fransa'nın hazırlıklarına diğer Avrupalı ülkeler de katıldı. Almanya, İtalya ve Hollanda koalisyona katılmaya hazır olduklarını belirtti.

İngiltere hükümetinin resmi web sitesinde ortak bir bildiri yayınlandı. Altı ülkenin hükümetleri, bölgedeki deniz seyrüseferinin güvenliğini sağlamayı amaçlayan operasyonlara yönelik hazırlık çalışmalarını destekledi.

Belgeye imza atan ülkeler, mayın döşeme faaliyetlerini, insansız hava aracı ve füze saldırılarını ve boğazın ticari gemilere fiilen kapatılmasını kınadı.

Ancak İtalya ve Fransa gemilerini geçirmek için İran'la görüşme de gerçekleştirdi. Aynı anda Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 'Trump'ın İran'da başlattığı savaşın yasa dışı' olduğunu vurguladı.