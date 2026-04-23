Dünyanın en büyük prezervatif üreticisi olan Malezya merkezli Karex, İran'daki savaşın küresel tedarik zincirlerini sarsması nedeniyle ürün fiyatlarına zam yapmayı planlıyor.

Şirketin İcra Kurulu Başkanı Goh Miah Kiat, sentetik kauçuk sıkıntısı çektiklerini ve bazı girdi maliyetlerinin iki katına çıktığını açıkladı.

Artan navlun masrafları ve nakliye gecikmeleri nedeniyle müşterilerin stoklarının azaldığını belirten Goh, aksaklıkların sürmesi durumunda fiyatların yüzde 20 ile 30 oranında artabileceğini söyledi.

Sektördeki zorlu tabloyu değerlendiren Goh, "İçinde bulunduğumuz durum kesinlikle çok kırılgan ve maliyetler oldukça yüksek. Bu maliyet artışlarını müşterilerimize yansıtmaktan başka bir seçeneğimiz maalesef bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Şirket şimdiye kadar tedarik ihtiyaçlarını karşılamayı başarsa da yükselen maliyet baskısı operasyonları zorlaştırmaya devam ediyor.

İHRACAT YOLLARI KAPANDI

İran savaşı stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerini durma noktasına getirerek küresel enerji akışını ciddi şekilde kısıtladı.

Bu kriz plastik ve kauçuk gibi petrolden türetilen binlerce tüketici ürününün üretimini doğrudan etkiliyor.

1988 yılında kurulan ve yılda 5 milyar adet üretim gerçekleştiren Karex, bugün dünya genelinde 130'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Şirket aynı zamanda Trojan ve Durex gibi dev markaların en büyük tedarikçileri arasında yer alıyor.

Normalde bir ay süren sevkiyat sürelerinin iki aya çıktığı bu dönemde prezervatif talebi ise yaklaşık yüzde 30 oranında artış gösterdi.

Lojistik engeller ve artan talep karşısında zorlanan şirket, enerji krizinin küresel ticaret üzerindeki yıkıcı etkilerini en derinden hisseden kurumlar arasında bulunuyor.