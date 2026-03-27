Para transferlerinde güvenliği artırmaya yönelik yeni bir düzenleme yürürlüğe alındı. Buna göre, özellikle riskli zaman dilimi olarak değerlendirilen 22.00 ile 06.00 saatleri arasında gerçekleştirilen bankacılık işlemlerinde ek doğrulama adımları uygulanacak.

Yeni sistem kapsamında kullanıcıların para transferi işlemlerini tamamlayabilmesi için çipli kimlik kartlarını ve cep telefonlarının NFC özelliğini kullanarak kimlik doğrulaması yapması gerekecek. Böylece işlemlerin kullanıcı onayıyla gerçekleştirildiğinin daha güçlü şekilde teyit edilmesi hedefleniyor.

Düzenleme, mevcut kimlik altyapısını da doğrudan etkiliyor. Çipli kimlik kartı bulunmayan kullanıcıların, özellikle gece saatlerinde dijital bankacılık hizmetlerinden yararlanmasında bazı kısıtlamalarla karşılaşabileceği ifade ediliyor.

Bu kapsamda, eski tip kimlik kartı kullanan vatandaşların yeni nesil çipli kimliklere geçişinin önem kazandığı değerlendiriliyor. Bankacılık işlemlerinde kesinti yaşanmaması için kullanıcıların gerekli teknik donanıma sahip olması gerekecek.

TELEFONUNDA NFC OLMAYAN KULLANICILAR İÇİN ALTERNATİF YÖNTEM

Akıllı telefonunda NFC özelliği bulunmayan kullanıcılar için alternatif bir yöntem de devreye alınıyor. Bu kişiler, belirtilen saat aralıklarında işlem yapmak istediklerinde görüntülü görüşme ile müşteri temsilcisi üzerinden kimlik doğrulaması yapmak zorunda kalacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte bankacılık işlemlerinde güvenlik seviyesinin artırılması hedefleniyor. Yetkililer, eski tip kimlik kullanan vatandaşların en kısa sürede çipli kimlik kartına geçiş yapmaları gerektiğini vurguluyor. Aksi halde, özellikle dijital bankacılık işlemlerinde çeşitli kısıtlamalarla karşılaşılması söz konusu olacak.

“HABERSİZ İŞLEM HAREKETLERİ ENGELLENECEK”

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, söz konusu düzenlemenin finansal güvenlik açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Kırık, gece saatlerinde getirilen ek doğrulama uygulamasının özellikle riskli işlemleri sınırlandıracağını ifade ederek,

“Yeni sistem sayesinde kullanıcılar işlemlerini yalnızca kimlik doğrulaması yaparak tamamlayabilecek. Böylece kart limitinin habersiz şekilde artırılması veya nakit avans çekimi gibi riskli işlemler engellenecek. Tüm bankalar, BDDK’nın belirlediği yeni tedbirleri sistemlerine entegre etmek için hazırlıklarını yapmalı” dedi.