CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşması 27. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda, devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi'ne ilişkin aralarında görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu, 3'ü tutuklu 7 kişi hakkındaki dosyanın bu davayla birleştirilmesi kararı sonrasında, davadaki sanık sayısı, 92'si tutuklu 414'e çıkmıştı. Duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar katıldı. Tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde salona getirilirken, izleyici kısmında bulunan sanık yakınları, tutukluların isimlerini söyleyerek selamlamaya çalıştı. İnan Güney salona getirildiğinde, “İnan Güney onurumuzdur” sesleri yükseldi. Resul Emrah Şahan ise “Başkanım, seni çok özledik. Şişli burada” sözleriyle karşılandı.

11:37 REDDİ HAKİM TALEBİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE ARA VERİLDİ Sanık avukatları, perşembe günü yapılacak tutukluluk incelemesi için söz talebinde bulundu. Mahkeme başkanı bu talepleri reddetti. Taleplerin sürmesi üzerine mahkeme başkanı, yalnızca İBB davasıyla birleştirilen Beyoğlu dosyası avukatlarına söz verileceğini açıkladı. Duruşmayı Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu da takip etti. Aykut Erdoğdu’nun avukatlarından Uğur Poyraz ise reddi hakim talebinde bulundu. Talep üzerine mahkeme başkanı, değerlendirme için duruşmaya ara verdi.

