Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/208 esas sayılı dosyasına ilişkin duruşma sırasında yetkisiz şekilde ses ve görüntü kaydı alındığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 1 No'lu duruşma salonunda gerçekleştirilen yargılama sırasında çekildiği değerlendirilen görüntülerin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldığı ifade edildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya üzerinden paylaşarak yayan kişiler hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Soruşturmanın, kovuşturma işlemleri sırasında ses veya görüntülerin izinsiz şekilde kayda alınması ve paylaşılması iddiasına ilişkin yürütüldüğü bildirildi.