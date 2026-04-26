İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda şüpheliler arasında yer alan iş insanı Makro-Yol Yönetim Kurulu Başkanı Selim Özderya’ya Karayolları’ndan ödül gibi ihale verildi.

Özderya, İBB soruşturmasında tutuklanan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in Unkapanı Köprülü Kavşak ihalesinde kendisinden rüşvet istediğini öne sürüp, etkin pişmanlıktan yararlanmıştı.

21B İLE YAPILDI

İBB’den alacağı karşılığında rüşvet verdiğini belirten Selim Özderya, 20 milyon TL’yi Fatih Keleş’in abisi Zafer Keleş’e vermeye zorlandığını öne sürmüştü. Özderya, iki ödemenin Kayabaşı şantiyesinde, iki ödemenin ise Florya’daki başkanlık konutunda yapıldığını iddia etmişti. Ancak Özderya son ifadesinde Zafer Keleş ile yalnızca bir kez karşılaştığını söyledi ve ‘Şantiyeye sohbet amaçlı gelmişti” dedi.

Selim Özderya, verdiği etkin pişmanlık ifadesinin ödülünü milyarlık ihale ile aldı. Karayolları’nın Araklı-Dağbaşı-Uğrak yolu ikmal ihalesi 2 milyar 851 milyon 649 bin TL bedelle Özderya ve kardeşi Dursun Ali Özderya’nın yönetimindeki CETAŞ Madencilik ve Yapı Şirketi’ne gitti. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 24 Şubat 2026’da düzenlediği Araklı-Dağbaşı-Uğrak il yolu ihalesi yasadaki “Acil ve beklenmedik durum” maddesi olan pazarlık usulü olan 21B’ye göre yapıldı.

Dursun Ali Özderya

KARDEŞİ AKP’Lİ

Şirketle 25 Mart 2026’da 2 milyar 851 milyon 649 bin 610 TL’lik sözleşme imzalandı. Selim Özderya bu şirketin de yönetim kurulunda yer alıyor. 25 Mart günü sözleşme imzalandı. Şirketteki diğer ortak ve kardeşi Dursun Ali Özderya halen Trabzon Ortahisar Belediyesi’nde AKP’li Meclis üyesi olarak görev yapıyor.

6 yılda 12 milyarlık ihale

2019 yılından sonra İBB yönetiminin kendisinden rüşvet istediğini ve 20 milyon lira verdiğini iddia eden Selim Özderya, Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığı döneminde İBB’den iki ayrı ihale aldı. CETAŞ Madencilik 2024’te ortağı ile birlikte 1 milyar 10 milyon 877 bin TL’lik Avrupa Yakası asfalt kaplama ihalesini alırken, 2022 yılında da 468 milyon 995 bin TL bedelle Avrupa Yakası’ndaki farklı bir asfalt kaplama ihalesini kazandı. CETAŞ Madencilik Yapı Şirketi 2020’den bu yana kamudan 8 milyar, Makro-Yol ise 4 milyar TL’lik ihale aldı.