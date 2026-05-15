İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Yol Bakım Onarım ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlükleri üzerinden ihale usulsüzlüğü yapıldığı öne sürüldü. Savcılığın talimatı ile bu sabah saatlerinde 13 isim hakkında gözaltı kararı verilirken, listedeki 12 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.



İBB operasyonunda gözaltına listesi şu şekilde:



- Ayhan TAŞ – (Daire Başkanı)

- ⁠Murat ER (Avrupa Yakası Yol Bakım Ve Onarım Şube Müdürü)

- ⁠Erkan KAVLAK – (Tekniker)

- Erkan KOÇ – (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)

- ⁠Hakan ÇAKIR - (Elektronik Sistemler Müdürü)

- ⁠İbrahim YAŞAROĞLU – (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)

- ⁠Menderes ÇAKMAK – (Mühendis)

- Muhammet Sertaç KAZICI –(Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)

- ⁠Niyazi BAŞTÜRK – (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)

- ⁠Zeynep DÜŞMEZ - İnform Firması Ortağı)

- ⁠İsmail KURTULUŞ – (Koloni İnşaat Firması Yetkilisi)

- ⁠İhsan Sabri KURTULUŞ – (Koloni İnşaat Firması Yetkilisi)

- ⁠Levent ILGIN - (İnform firması yetkilisi) -Yurt Dışı ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NE İKİNCİ DALGA OPERASYON Aynı saatlerde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Üsküdar Belediyesi'ne de ikinci dalga operasyon düzenlendi. "Yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet suçu işlendiği" iddiasıyla 7 isim gözaltına alındı.

