Bir süredir enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi gören ve safra kesesi ameliyatı sonrasında taburcu olan Tatlıses, yaptığı açıklamada mal varlığını bağışlama kararı aldığını belirtti. Mehmetçik Vakfı’na bağış yapacağını söyleyen sanatçı, “Bana babamdan para kalmadı, hepsini kendim kazandım” ifadelerini kullandı.

SERVETİNİ GAYRİMENKULE YATIRDI

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; ünlü sanatçının yıllar içinde oluşturduğu servetin büyük bölümünü gayrimenkuller oluşturuyor. İşte Tatlıses’in bilinen mal varlığı:

İstanbul Seyrantepe’de 32 daire ve 4 dükkân

Fikirtepe’de 4 daire

İstanbul’un farklı semtlerinde 5 daire

Şanlıurfa ve Kuşadası’nda arsalar

İzmir’de 5 lüks daire

Bodrum’da 12 villa ve geniş bir arsa

GAYRİMENKUL İMPARATORU

Müzik kariyerinin yanı sıra yatırımlarıyla da dikkat çeken İbrahim Tatlıses’in serveti, sosyal medyada “gayrimenkul imparatorluğu” olarak yorumlandı.

Sanatçının vasiyet açıklaması sonrası, bu büyük servetin nasıl değerlendirileceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.