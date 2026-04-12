Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik 2 puan kaybetti. Karşılaşmaya 80. dakikada dahil olan Mauro Icardi etkisiz bir performans gösterdi. Arjantinli yıldızın maç sonu yaptığı hareket ise dikkat çekti. Icardi, son düdüğün çalmasıyla birlikte kimseyle konuşmadan doğrudan soyunma odasına yöneldi. Arjantinli oyuncu, soyunma odasındaki eşyalarını toplayarak tüm takım arkadaşlarından önce tek başına stadyumdan ayrıldı. Yıldız golcünün sergilediği bu tavır, Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan büyük bir tepki gösterdi.

