Japonya'nın Omachi kentinde faaliyet gösteren bir yerel topluluk ve bir fırıncının iş birliğiyle üretilen Jibachi Senbei (Yaban Arılı Kraker), bölgenin en dikkat çeken niş ürünlerinden biri haline geldi. 2010’lu yılların ortasında medyada geniş yer bulan atıştırmalık, geleneksel Japon krakerlerinin içerisine kurutulmuş toprak eşek arılarının yerleştirilmesiyle hazırlanıyor.

HAŞLANIYOR, KURUTULUYOR VE HAMURLA BİRLEŞİYOR

Üretim süreci, bölgedeki yaban arısı meraklılarının oluşturduğu Omachi Jibachi Aikokai derneği üyelerinin ormanlık alanlara tuzaklar kurmasıyla başlıyor. Yakalanan arılar (Vespula flaviceps), önce haşlanıyor ve ardından kurutulma işleminden geçiyor. Hazırlanan böcekler, yerel bir fırıncı tarafından hafif tatlı bir hamurla birleştirilerek fırınlanıyor.

PROTEİNİ YÜKSEK

Yenilebilir böcek türleri arasında en yüksek protein oranına sahip olan yaban arılarının kullanıldığı bu krakerler, özellikle Japonya’daki yaşlı nüfus arasında popüler bir atıştırmalık olarak biliniyor. Ürünü deneyimleyenler, kraker hamurunun tatlılığına karşın içerisindeki kurutulmuş arıların tadını yanmış kuru üzüme, kokusunu ise balık yemine benzetiyor.

DENEMEK İÇİN SIRAYA GİRİYORLAR

Tüketimi güvenli olan kurosuzume bachi türü arılardan üretilen Jibachi Senbei, Omachi’deki yerel marketlerde ve bazı gurme mağazalarında satışa sunuluyor. Bölgeye gelen turistlerin bir kısmı, bu sıra dışı atıştırmalığı yerinde denemek amacıyla şehri ziyaret ediyor. Ürün, hem yerel bir gelenek hem de bölgeye özgü turistik bir öge olarak varlığını sürdürüyor.