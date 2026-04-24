İçişleri Bakanlığı, yurdun özellikle doğu ve kuzey kesimlerini etkisi altına alması beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı.
Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların Ardahan ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşeceği tahmin ediliyor. Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan ve Bingöl'de ise genel olarak yağmur ve sağanak öngörülürken, öğle saatlerinden itibaren yer yer gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanabileceği, yüksek kesimlerde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği ifade edildi.
SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT
Hava muhalefeti sadece yağışla sınırlı kalmayacak. Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerinden çok kuvvetli rüzgar ile fırtına etkili olacak.