İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere dayanarak, 29 Mart 2026 Pazar günü 18 ilde olumsuz hava koşullarının etkili olacağını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre;

Bitlis, Van’ın güneyi ve Hakkari’de kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Siirt, Batman’ın kuzeyi ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar,

Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın batısında ise yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların özellikle 1300 metre rakım üzerindeki yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük çevreleri ile Kastamonu’nun batısı ve Ankara’nın kuzeybatısında (Beypazarı, Nallıhan) yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Bakanlık, vatandaşları ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve yüksek kar örtüsü olan eğimli bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Yetkili mercilerin uyarılarına uyulması da önemle hatırlatıldı.