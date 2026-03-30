İstanbul'da bir kuryenin kayda alındığı görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
İddiaya göre, bir apartmana sipariş teslim etmeye giden kurye, paketteki tatlıyı müşteriye vermeden önce yaladı.
Olayı kapıdaki görüntülü diafon sistemi üzerinden durumu fark ederek ortaya çıkaran müşteri, o anları sosyal medyada paylaştı.
Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler geniş yankı uyandırdı.
Tepkiler devam ederken söz konusu kuryenin görüntüleri paylaşan hesaba mesaj attığı ve "Poşete profiterol döküldü, ben de poşeti yaladım" dediği iddia edildi.