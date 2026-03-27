Gaziantep Nizip’te muhtarlar için düzenlenen iftar programı, AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin aynı güne denk gelen organizasyonu nedeniyle gerilime dönüştü.

Programın iptal edilmemesi üzerine AKP’li meclis üyesi Mehmet Haz’ın, iftara katılmayan muhtarları hedef alarak “Yemeğe gelmediniz, hizmet bekliyorsunuz. Bizi saymayan, davet etmeyen arkadaşlarımızın mahallelerinde de bizim temsilcilerimiz var, halkımıza hizmetimizi götürürüz” sözleri “tehdit” olarak yorumlandı. Muhtarlar Derneği Nizip Şubesi Osman Avcı ise konunun siyasi hale getirildiğini belirtti.