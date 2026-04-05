Bölücü örgüt PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğum günü nedeniyle bazı illerde yürüyüş yapıldı, terör örgütü bez parçaları ve Apo posterleri açıldı. Yürüyüşler ve eylemlere güvenlik güçlerinin müdahalesi olmadı.

Şanlıurfa Halfeti merkezinde başlayan yürüyüş terör örgütü elebaşının doğduğu Ömerli köyünde sona erdi. Yürüyüşe, Öcalan’ın İmralı Cezaevi’nde birlikte kaldığı Veysi Aktaş ve Çetin Arkaş ile DBP eş genel başkanları ve DEM Parti milletvekilleri de katıldı.

RAHATÇA YÜRÜDÜLER

Terör örgütü PKK’nın kıyafetlerini giyenleri Mehmet Öcalan, Ömer Öcalan ve Ali Öcalan karşıladı. İlçe merkezinden Ömerli köyüne yürüyenlere herhangi bir müdahale olmadı. 77’nci yaşı kutlanan terör örgütü elebaşının dev posterleri evin avlusuna asıldı.

Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, kardeşinin cezaevinden çıkması için herkesi mücadele etmeye çağırdı.

Çetinkaya katliamcısı da konuştu

12 kişinin hayatını kaybettiği İstanbul Çetinkaya mağazasına yapılan terör saldırısının faillerinden Çetin Arkaş da toplananlara hitap etti. Arkaş, 2013-2015 yıllarında sürdürülen “Çözüm Süreci”nde teröristbaşı Öcalan’ın İmralı’daki sekretaryasında görevlendirilmişti.

