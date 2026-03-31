Infostud verilerine göre, Hırvatistan 70 bin açık pozisyonla bölgedeki en büyük işgücü açığını yaşıyor. Karadağ’da ise işverenler yaklaşık 25 bin ek personele ihtiyaç duyuyor. Özellikle Karadağ'ın turizm merkezi Budva'daki otel ve restoranlarda en az 5 bin kişilik istihdam boşluğu bulunduğu bildirildi.

MAAŞLAR 1.200 İLE 3.000 EURO ARASINDA DEĞİŞİYOR

Turizm sezonu boyunca istihdam edilecek personeller için belirlenen maaş skalası, pozisyonun niteliğine göre farklılık gösteriyor. Sektördeki güncel ücretler şu şekildedir:

Garson ve Resepsiyonist: 1.200 - 1.600 Euro

Barmen: 1.400 - 1.600 Euro

Satış Elemanı: 1.800 Euro’ya kadar

Aşçı ve Pizza Ustası: 1.800 - 2.500 Euro

Baş Aşçı: 3.000 Euro’ya kadar

KONAKLAMA VE YEMEK İŞVERENDEN

İş gücü açığını kapatmak isteyen birçok işletme, maaşın yanı sıra çalışanlara ücretsiz konaklama ve yemek imkanı sunuyor. Bu yan haklar, özellikle Romanya ve Sırbistan gibi komşu ülkelerden gelen mevsimlik işçiler için birikim yapma imkanını artırıyor. Başvuruların büyük çoğunluğu resepsiyonist, temizlik personeli ve mutfak yardımcısı gibi pozisyonlarda yoğunlaşırken; pastacı ve aşçı gibi deneyim gerektiren alanlarda nitelikli personel eksikliği devam ediyor.

NİTELİKLİ PERSONEL BULMAKTA GÜÇLÜK YAŞANIYOR

Sektör temsilcileri, daha basit görevler için yeterli başvuru almalarına rağmen uzmanlık gerektiren kadroları doldurmakta zorlandıklarını ifade ediyor. Hırvatistan ve Karadağ'daki yüksek maaş politikasına rağmen, profesyonel mutfak personeli açığının turizm sezonu operasyonları için risk teşkil ettiği belirtiliyor.