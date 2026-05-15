Goodyear ve Michelin, bazı lastik modellerinde tespit edilen güvenlik sorunları nedeniyle geri çağırma süreci başlattı. Şirketler, risk taşıyan ürünlerin ücretsiz olarak değiştirileceğini duyurarak sürücülere önemli bir uyarıda bulundu.

Goodyear’dan Yüksek Hız Riski Uyarısı

Goodyear tarafından yapılan açıklamada, Eagle F1 Supersport serisindeki bazı lastiklerde yüksek hız sırasında deformasyon ve katman ayrılması riski tespit edildiği belirtildi. Şirket, bu teknik problemin sürüş güvenliğini tehlikeye atabileceğini vurgulayarak kullanıcıların lastiklerini kontrol etmelerini istedi.

Geri çağırma kapsamına giren lastiklerin 2024 ve 2025 yıllarında üretildiği bildirildi. Etkilenen modeller arasında şu ürünler yer alıyor:

295/30ZR22 103Y Eagle F1 Supersport (TIN: 1L1K8 JB1R 1224)

315/30ZR22 107Y Eagle F1 Supersport (TIN: 1L1HA JC1R 1224)

255/35ZR20 (97Y) Eagle F1 Supersport (DOT: 2224, 3625, 3725)

305/30ZR21 (104Y) Eagle F1 Supersport XL (DOT: 2324, 3525, 3625, 3725)

Şirket, sürücülerden lastiklerin yan yüzeyinde bulunan üretim kodlarını kontrol etmelerini ve riskli ürünler için yetkili servis noktalarına başvurmalarını istedi.

Michelin’den Basınç Kaybı Açıklaması

Michelin ise Primacy 5 Energy serisinin 205/60R16 92H ölçüsündeki bazı lastiklerinde zamanla hava basıncı kaybı yaşanabileceğini duyurdu. Şirket, bu durumun sürüş performansını etkileyebileceğini belirterek geri çağırma sürecini başlattı.

Michelin tarafından yapılan açıklamada, dağıtım ağının bilgilendirildiği ve geri çağırmadan etkilenen müşterilere ücretsiz yedek lastik sağlanacağı ifade edildi.