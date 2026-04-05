Vietnam’ın Da Nang kentinde yer alan ve mimari tasarımıyla dünya çapında dikkat çeken Altın Köprü (Cầu Vàng), deniz seviyesinden 1.400 metre yükseklikteki konumuyla modern mühendislik ve heykel sanatının birleşim noktasını oluşturuyor. Ba Na Tepeleri'ndeki bir teleferik istasyonunu bahçelere bağlamak amacıyla inşa edilen yapı, sunduğu görsel kompozisyonla küresel turizm rotalarının önemli duraklarından biri haline gelmiş durumda.

DEVASA EL FİGÜRÜ TARAFINDAN TAŞINIYOR

2018 yılında ziyarete açılan köprü, 150 metre uzunluğunda ve sekiz farklı bölümden oluşuyor. Yapının en belirgin özelliği, gökyüzüne doğru uzanan iki devasa el figürü tarafından taşınıyor görünümüdür. Her ne kadar kadim bir taş işçiliğini andırsa da, bu "dev eller" çelik ağlar üzerine giydirilmiş fiberglas malzemeden üretilmiştir. Ellerin üzerindeki yosun ve aşınma efektleri, yapının doğal çevreyle olan estetik uyumunu artırmak amacıyla özel olarak tasarlandı.

ŞERİT GİBİ UZUYOR

Köprü, Truong Son Dağları'nın sisli atmosferinde, altın sarısı bir şerit gibi uzuyor. Tasarımcılar, projenin temel fikrini "Tanrı'nın ellerinin topraktan bir altın lifi çekmesi" olarak tanımlanıyor. Köprü boyunca dikilen mor çiçekler, yapının altın sarısı rengi ve orman örtüsünün yeşili ile bir kontrast oluşturarak ziyaretçilere panoramik bir manzara sunuyor.