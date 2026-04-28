Türkiye’nin Avrupa ile yüksek standartlı demir yolu bağlantısını güçlendirecek Halkalı–Kapıkule Hızlı Tren Projesi’nde önemli bir aşama daha geçildi. Projenin ilk etabında test sürüşlerine başlandığı bildirildi.

Projenin 153 kilometrelik Çerkezköy–Kapıkule hattında altyapı, üstyapı ve demir yolu bakım teknik elemanları (EST) çalışmalarının tamamlandığı açıklandı. Çalışmaların bitmesiyle birlikte hattın belirli bölümlerinde test sürüşleri yapılmaya başlandı.

DENEME SÜRÜŞLERİ YAPILDI

Belirlenen güzergâhlarda yüksek hızlı tren seti kullanılarak hem geliş hem de gidiş yönünde test sürüşleri gerçekleştirildi. Bu sürüşlerle hattın teknik yeterliliği ve güvenlik sistemleri kontrol ediliyor.

4 SAATLİK YOL 1,5 SAATE DÜŞECEK

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Edirne–İstanbul arasındaki ulaşım süresinin kısalması hedefleniyor. Yolcu trenleriyle mevcut 4 saatlik yolculuğun yaklaşık 1 saat 30 dakikaya düşmesi planlanıyor. Yük taşımacılığında ise sürenin 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya inmesi öngörülüyor.

200 KM/SAAT HIZA UYGUN

Saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde tasarlanan hat, çift yönlü, elektrikli ve sinyalli altyapıya sahip olacak. Bu özellikleriyle hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet verecek modern bir demir yolu koridoru oluşturuluyor.

Halkalı–Kapıkule Demir Yolu Projesi; 153 kilometrelik Kapıkule–Çerkezköy, 67 kilometrelik Çerkezköy–Ispartakule ve 8,4 kilometrelik Ispartakule–Halkalı etaplarından oluşuyor. Proje tamamlandığında, Türkiye’nin tarihi İpek Demiryolu güzergâhındaki Avrupa bağlantısının en kritik halkalarından biri hayata geçirilmiş olacak.