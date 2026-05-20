Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, şüphelilerin Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde kiraladıkları apartta uyuşturucu paketleyerek İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Sakarya’da sokak satıcıları aracılığıyla piyasaya sürdükleri belirlendi.

Düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu, esrar, uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, hassas teraziler ve 128 bin 935 lira ele geçirildi. Ayrıca bir arazide 200 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.