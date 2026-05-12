Ukrayna trafik mevzuatında yer alan 4.1 "Düz gitmek zorunludur" ve 5.5 "Tek yönlü yol" levhaları, görsel benzerliklerine rağmen sürücülere farklı yükümlülükler getirmektedir. Her iki levhada da dikey beyaz ok bulunmasına rağmen, levhaların geometrik şekilleri farklı kuralları temsil etmektedir.

YUVARLAK LEVHA DÖNÜŞ YAPMAK YASAKTIR

Mavi yuvarlak zemin üzerindeki beyaz yukarı ok, 4.1 "Düz gitmek zorunludur" levhasıdır ve "Zorunlu Levhalar" kategorisinde yer alır. Bu levhanın bulunduğu güzergâhta sürücülerin sağa veya sola dönmesi kesinlikle yasaktır. Kavşaklarda veya tehlikeli manevraların sınırlandırılması gereken yol kesimlerinde kullanılan bu işaretin etkisi, genellikle bir sonraki kavşağa kadar devam eder. Bu kurala uymayarak dönüş yapan sürücüler, trafik işaretlerine uymama suçundan cezai işleme tabi tutulmaktadır.

KARE LEVHA TRAFİĞİN YÖNÜNÜ BELİRTİR

Mavi kare zemin üzerindeki beyaz yukarı ok ise 5.5 "Tek yönlü yol" levhasıdır ve "Bilgilendirme Levhaları" grubuna girer. Bu levha, söz konusu yolda trafiğin yalnızca tek bir yönde aktığını bildirir ancak "Düz gitmek zorunludur" levhası gibi dönüşleri yasaklamaz. Sürücüler, diğer levha ve işaretlerin izin verdiği ölçüde bu yollarda dönüş veya manevra yapabilirler. Tek yönlü yolların karşı ucunda ise genellikle "Giriş Yasaktır" tabelası bulunur.