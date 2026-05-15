İzmir'de yaşayan ortaokul öğrencisi Doruk Sabuncuoğlu Ford (14), öğretmeninin yönlendirmesiyle Almanya’da German Math Olimpiyatları’na katıldı. 60 ülkeden yüzlerce öğrencinin yer aldığı organizasyonda, 2.5 saat süren sınavda ter döken Doruk, tüm soruları doğru cevaplayıp dünya birincisi oldu. Doruk, duygularını “Ülkemi temsil ettiğim için mutlu ve gururluyum” sözleriyle anlattı.



Anaokulundan bu yana matematiğe ilgi duyan Doruk Sabuncuoğlu Ford mühendis olmak istiyor.





TÜRKİYE'NİN GURURU OLDU



Anaokulunda üslü sayılarla ilgili soruları çözmeye başlayan Doruk, “Matematik ve fizik hayatımın merkezinde. Hedefim, mühendis olmak” dedi. Viyolonsel sanatçısı Olcay Varlı ise bir ilki başararak herkesi gururlandırdı. Ortaokulda müzik eğitimine başlayan Varlı, “Don Giovanni” ve “Fındıkkıran” gibi operalarda görev aldı. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) kabul edildi.





'HAYALİNİ KURUYORDUM'



Varlı, Osmanlı müziği makaleleriyle İngiltere Oxford Üniversitesi’nin “Master of Studies in Music”in yüksek lisans programına Türkiye’den kabul edilen ilk isim oldu. Bunun hayalini kurduğunu söyleyen Varlı, “Çok emek verdim. Karşılığını aldım. Türkiye’den bir araştırmacının dünyanın en iyi üniversitesinde sosyal bilimler alanında söz söyleyebiliyor olması mutluluk verici” dedi.