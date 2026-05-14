Rusya ve Suudi Arabistan arasında 11 Mayıs 2026 itibarıyla resmen yürürlüğe giren karşılıklı vize muafiyeti anlaşması, bölgesel turizm dengelerinde kartların yeniden dağıtılmasına neden oluyor.

90 güne kadar vizesiz seyahat imkanı tanıyan bu tarihi adımın ardından Moskova, 2026 yılı sonuna kadar Suudi Arabistan’dan gelecek turist sayısının 200 bin barajını aşmasını bekliyor. Ancak bu gelişme, Suudi turistlerin vazgeçilmez rotası olan Türkiye, özellikle de Trabzon için yeni bir rekabet döneminin kapılarını aralıyor.

TURİST SAYISINI YÜZDE 50 ARTMASI BEKLENİYOR

Yıllardır serin iklimi, doğası ve kültürel yakınlığı nedeniyle Türkiye’yi, özellikle de Doğu Karadeniz ve Trabzon’u ana varış noktası olarak seçen Suudi turistler, artık Rusya’nın yakın takibinde. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, vize serbestisinin ardından Suudi turist sayısında yüzde 50’ye varan bir artış öngörüyor.

SEFERLER BAŞLIYOR

Vize engelinin kalkmasıyla birlikte ulaşım kanalları da hızla devreye girdi. Suudi havayolu şirketi Flynas, 29 Mayıs’tan itibaren Riyad-Moskova uçuşlarını başlatacağını duyururken; ulusal taşıyıcı Saudia da Temmuz ayı itibarıyla Moskova seferlerini satışa açtı.

Turizm uzmanları, vize muafiyetiyle birlikte sadece Moskova ve St. Petersburg değil, Suudi turistlerin Türkiye’de en çok aradığı "yeşil ve serin doğa" konseptine uygun olan Soçi ve Kuzey Kafkasya gibi bölgelere de yoğun talep beklendiğini belirtiyor.

TÜRKİYE'YE AKIN ETMİŞLERDİ

Türkiye, 2024 ve 2025 yıllarında Suudi Arabistan’dan gelen turist sayısında rekorlar kırmış olsa da Rusya’nın bu hamlesi pazar payını doğrudan tehdit ediyor. Özellikle ailece yapılan uzun süreli konaklamalarda Suudi turistlerin vizesiz seyahat konforunu ön planda tuttuğu biliniyor.