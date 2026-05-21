Çin Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Guo Jiakun, iki ülke arasındaki stratejik bağları güçlendirecek önemli bir kararı kamuoyuna duyurdu. Pekin yönetiminin, Rusya ile yürürlükte olan vizesiz seyahat rejiminin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzattığını açıkladı.

Mevcut anlaşmaya göre normal şartlarda 14 Eylül 2026'da sona erecek olan uygulama bir buçuk yıl daha uzatılmış oldu.

Sözcü Guo, Çin tarafının Rusya ile birlikte iki ülke vatandaşlarının karşılıklı seyahatlerini kolaylaştırmak ve sınır ötesi hareketliliği desteklemek adına kararlı adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti.

Alınan karar doğrultusunda, vizesiz seyahat protokolündeki mevcut kalış süresinin daha önceki dönemlerde olduğu gibi yine 30 günle sınırlandırılacağı bildirildi.

İKİ LİDERİN BULUŞMASINDA MASAYA YATIRILDI

Pekin'den gelen resmi açıklamadan önce, iki ülke lideri arasında gerçekleştirilen kritik zirvede de konunun masaya yatırıldığı öğrenildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke heyetleri arasında düzenlenen görüşmeler sırasında vizesiz rejimin uzatılmasına yönelik mutabakatı öncelikli olarak ilan etti.

Anlaşmanın ortaklık zeminine sağladığı katkılardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Putin, bu stratejik kararın Rusya ve Çin arasındaki kültürel, ticari ve beşeri temasların daha da artırılması noktasında çok güçlü ek bir teşvik oluşturacağını vurguladı.