Motorlu kara taşıtları ve taşınmaz ticaretine ilişkin yönetmelik değişiklikleri, 29 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenleme ile ikinci el araç ticareti yapmak isteyen işletmeciler için uygulanan eğitim kriteri esnetildi. Yeni dönemde, yetki belgesi alabilmek için lise mezunu olma zorunluluğu kaldırılarak ilköğretim mezunu olmak yeterli kriter haline getirildi.

YETKİ BELGELERİNDE "TADİL" DÖNEMİ BAŞLADI

Yeni yönetmelik uyarınca, işletmelerin yetki belgelerinde yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda "tadil" işlemi yapılması zorunlu kılındı. Ticaret unvanı veya işletme adı değişikliği yaşayan işletmelerin belgelerini yenilemesi gerekecek. Tüm başvuruların Bilgi Sistemi üzerinden dijital ortamda yapılması ve il müdürlükleri tarafından hızlı şekilde sonuçlandırılması karara bağlandı.

EĞİTİM ŞARTI İLKÖĞRETİM SEVİYESİNE ÇEKİLDİ

Sektör temsilcilerinin beklentileri doğrultusunda yapılan değişiklikle, motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi alma şartları arasında yer alan öğrenim durumu maddesi güncellendi. Daha önce şart koşulan lise diploması zorunluluğu, yerini ilköğretim mezuniyetine bıraktı. Bu düzenleme ile mesleğe giriş bariyerlerinin hafifletilmesi hedefleniyor.

BAŞVURU VE DENETİM SÜREÇLERİ DİJİTALLEŞTİ

Düzenleme, sadece araç ticaretini değil taşınmaz ticaretini de kapsayan idari süreçleri yeniden yapılandırdı. İşletmelerin unvan ve isim değişikliklerini belirlenen yasal süreler içinde sisteme girmemesi durumunda cezai müeyyidelerin uygulanacağı bildirildi. Bakanlık, yetki belgesi süreçlerinin şeffaflığını artırmak adına il müdürlüklerinin onay mekanizmalarını hızlandıran yeni bir çalışma takvimi belirledi.