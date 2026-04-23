Kurban Bayramı öncesinde hareketlenen otomobil piyasasında fiyat artışları gündeme geldi. Küresel gerilimlerin akaryakıt maliyetlerine yansıması ve sıfır araçlardaki fiyat güncellemeleri, talebi yeniden ikinci el pazarına yönlendirdi. Uzmanlar, piyasadaki mevcut arz-talep dengesinin fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturduğunu saptadı.

MODEL YILI GEÇİŞİ FİYATLARI TETİKLEDİ

Sektör analizlerine göre, yerli üretim araçlarda Şubat, ithal araçlarda ise Mart sonu itibarıyla 2026 model yılına geçiş süreci başladı. Yeni model araçların piyasaya girmesiyle birlikte maliyet artışlarının etiketlere yansıdığı görüldü. Otomotiv uzmanları, bu geçiş döneminin ikinci el araç fiyatlarında yüzde 5 ile yüzde 10 arasında bir artışı beraberinde getirdiğini bildirdi.

Uluslararası gerilimlerin petrol fiyatlarını yükseltmesi, otomobil piyasasındaki maliyet kalemlerini doğrudan etkiledi. Sıfır kilometre araçlarda beklenen fiyat artışları, tüketicinin ikinci el araçlara olan ilgisini artırdı. Piyasada yaşanan bu hareketliliğin, bayram tatili öncesindeki son haftalarda satış rakamlarını ve fiyat grafiklerini yukarı çekmeye devam ettiği kaydedildi.