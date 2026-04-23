Cardiff Üniversitesi Otomotiv Endüstrisi Araştırma Merkezi'ndeki bilim insanları, aileler için en ideal ikinci el araçları belirlemek amacıyla kapsamlı bir akademik çalışma gerçekleştirdi. Araştırma; yalnızca satış fiyatını değil, araçların iç hacmi, bagaj kapasitesi, güvenlik testlerindeki başarıları ve sundukları garanti süreleri gibi pratik kullanım detaylarını mercek altına aldı.

Çalışma kapsamında araçların işletme maliyetleri de titizlikle hesaplandı.

Kilometre başına harcanan yakıt/enerji maliyeti, sigorta grupları ve zaman içindeki değer kaybı (amortisman) oranları puanlamaya dahil edildi.

Ayrıca sürücü destek sistemlerinden arka koltuklardaki USB girişlerine ve bardaklıklara kadar, günlük hayatı kolaylaştıran donanımlara sahip modellere ek puanlar verildi.

LİSTENİN ZİRVESİNE ELEKTRİKLİ SUV YERLEŞTİ

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 100 üzerinden 58 puan alan Tesla Model Y (Arkadan Çekişli) versiyonu listenin ilk sırasında yer aldı.

Üç yaşındaki araçların 25.000 sterlin (1.519.090,50 Türk Lirası) altındaki fiyat sınırı esas alınarak yapılan incelemede; Tesla’nın güvenlik, uzun garanti süresi ve geniş bagaj hacmi kategorilerinde tam puan aldığı belirtildi.

Dailymail'de yer alan haberde, Profesör Peter Wells, aracın yüksek donanım seviyesinin ve düşük işletme maliyetlerinin, başlangıçtaki alım fiyatını dengelediğine dikkat çekti.

İŞTE EN İYİ 10 İKİNCİ EL MODEL SIRALAMASI

Akademik verilere göre belirlenen ve farklı yakıt türlerinden oluşan en iyi 10 model şu şekilde sıralandı:

1 Tesla Model Y RWD - Elektrikli 58

2 Ford Focus 1.0 EcoBoost - Benzinli 53

3 Vauxhall Corsa 50kWh GS - Elektrikli 50

4 Mazda CX-30 2.0 Sport Lux - Benzinli 47.5

5 Range Rover Evoque 1.5 P300e - Hibrit 44

6 Seat Leon 1.5 FR TSI Benzinli - 42

7 Hyundai Ioniq 5 SE Connect - Elektrikli 39.5

8 VW ID.3 150kW Pro Elektrikli - 39

9 Volkswagen Golf 1.5 TSi Benzinli - 39

10 Skoda Superb 1.5 TSI SE Benzinli - 38.5