Rize’nin İkizdere ilçesinden İyidere'ye uzanan meşhur Kalapotamaz Deresi'nde oluşan görüntüler bölge halkının tepkisini topladı. Vatandaşlar yıllardır Karadeniz'de HES projeleri, taş ocakları ve maden arama faaliyetleri nedeniyle derelerin can çekiştiğini dile getiriyor. Doğal su kaynaklarının giderek yok olduğu bölgede, derelerde hem su miktarı azalıyor hem de kirlilik her geçen gün artıyor.
Kalapotamaz Deresi’nde oluşan yoğun köpük tabakası ise "Dereler artık çamaşır suyu akar gibi akıyor" yorumlarına neden oldu.
Doğasıyla ünlü Karadeniz’de yaşanan bu tablo, çevre duyarlılığı konusunda yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Vatandaşlar, yetkililerin derede inceleme yapmasını ve kirliliğin nedeninin acilen açıklanmasını istiyor.