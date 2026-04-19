Milli Eğitim Bakanlığı önünde ‘Yaşam Nöbeti’ni sürdüren Eğitim-Sen, Halkevleri ve KESK, Yüksel Caddesi’nde buluşarak, Milli Eğitim Bakanlığı önüne yürüdü. “Okullarda şiddete hayır” pankartı açılırken, “Eğitim düşmanı Yusuf Tekin istifa” sloganı atıldı.

‘YANLIŞ POLİTİKA’

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları hakkında “Bu vahşet, ‘bir güvenlik zafiyeti’ olarak geçiştirilemez. Bu tablo, yıllardır sürdürülen yanlış politikaların doğrudan, somut ve kanlı bir sonucudur” dedi.

‘ÖZÜR DİLEMELİ’

Irmak, Yusuf Tekin’e şöyle seslendi: “Bakanını korumayı, toplumun geleceğini korumaya tercih eden bu iktidar anlayışı iflas etmiştir. Yusuf Tekin, derhal tüm toplumdan özür dilemeli ve o koltuğu terk etmelidir. İstifa bir hizmettir ve sizin halka borcunuzdur.”