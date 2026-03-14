Türkiye'nin önde gelen tarihçi ve yazarlarından Prof. Dr. İlber Ortaylı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ailenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre usta tarihçi için 16 Mart Pazartesi günü saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenlenecek. Cenaze namazı ikindi namazının ardından kılınacak, Ortaylı Fatih Camisi Haziresi'ne defnedilecek.
Aile, cenazeye çiçek gönderilmemesini isteyerek arzu edenleri Türk Eğitim Vakfı'na bağış yapmaya davet etti.
Ortaylı'nın vefatının ardından vasiyeti de kamuoyunun gündemine taşındı.