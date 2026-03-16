Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, bir süredir tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi’nde 78 yaşında hayatını kaybetti. Ortaylı için ilk anma töreni Galatasaray Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Ortaylı, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. 14 Mart’ta Koç Üniversitesi Hastanesi’nde yaşamını yitiren Ortaylı’nın vefatı, akademi camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Uzun yıllar ders verdiği ve birçok öğrenci yetiştirdiği Galatasaray Üniversitesi’nde Ortaylı için bir anma töreni düzenlendi. Törene öğrencileri, meslektaşları ve çok sayıda akademisyen katıldı. Ortaylı’nın yakın dostlarından Prof. Dr. Celal Şengör de törene katılan isimler arasında yer aldı. Üniversite yerleşkesindeki törende duygu dolu konuşmalar yapılırken, öğrencileri ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

Galatasaray Üniversitesi’ndeki tören sırasında bazı katılımcıların Prof. Dr. Celal Şengör ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği görüldü. Tören alanında yaşanan bu anlar kameralara da yansıdı.