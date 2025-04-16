Özcan, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün norm fazlası ilan edilerek görevlerinden uzaklaştırılan deneyimli öğretmenlerin yerine eşini Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi’ne atadığını söyledi.

“Marmaris’te keyfiliğin ve liyakatsizliğin en açık örneği yaşandı”

8 Nisan’da proje okullarına hiçbir nesnel kriter olmaksızın yalnızca Bakan onayıyla yapılan atamalar sonucu 6 bin öğretmen norm fazlası ilan edilerek görevinden uzaklaştırıldığını ifade eden Özcan, “Yalnızca Marmaris'te 16 öğretmen, mezun olduğum Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesinde 13 öğretmen bu uygulamadan etkilenmiştir. Keyfîliğin ve liyakatsizliğin en açık örneklerinden biri de Marmaris'te yaşanmış, Marmaris İlçe Millî Eğitim Müdürü kendi eşini Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesine atatmıştır. Nesnel kriterlere dayanmayan bu atamaları kabul etmiyoruz. Keyfî, denetimsiz ve siyasal kadrolaşma hedefli bu düzenleme derhâl iptal edilmeli, proje okulu uygulamasına son verilmelidir” ifadelerini kullandı,