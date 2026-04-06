Olay, Eruh ilçesine bağlı Görendoruk köyünde meydana geldi. Saat 10.00 sıralarında evinin önünde oyun oynayan 3 yaşındaki Zilan D. isimli kız çocuğundan haber alamayan ailesi, çevrede yaptıkları aramadan sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. EKİPLERLE BİRLİKTE HALK SEFERBER OLDU İhbar üzerine bölgeye Jandarma, AFAD, UMKE ve Eruh Arama Kurtarma (ERKUT) ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına jandarmadan 99 personel, 4 araç ve bir arama köpeği, AFAD’dan 5 arama kurtarma teknisyeni, UMKE ve ERKUT ekiplerinden ise çok sayıda personel katıldı. AİLESİNE TESLİM EDİLDİ Ekiplerin ve köylülerin katılımıyla gerçekleştirilen geniş çaplı arama-tarama çalışmaları sonucu Zilan, kaybolduğu yerden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki arazide bulundu. Bitkin olduğu gözlenen çocuk, olay yerinde hazır bekletilen UMKE ekiplerine teslim edilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Zilan, tedavisinin ardından ailesine teslim edildi.

