Konuk ettikleri Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut ise son periyotta aldıkları puanlarla güvenli bir yerde olduklarını anlattı.

Yukarı doğru giden bir momentum yakaladıklarını aktaran Palut, "Momentum futbolda çok kolay yakalanan bir şey değil. Bunu yakalamışken de bırakmayalım, devam edelim, sonuna kadar götürelim. Çok önemli maçlardan önce form durumumuzu düşürmeden, disiplinle maçlarımıza çıkalım. Maça bizim açımızdan bakış açısı buydu." şeklinde konuştu.

BERKAN KUTLU ÇAĞRISI

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella’ya da seslenen Palut, "Berkan Kutlu inanılmaz oynuyor. İnşallah Dünya Kupası kadrosuna Berkan veya Türk oyuncularımızdan birileri gidebilir. En azından 1 oyuncumuz. Vincenzo Montella 'Öyle yapsın, böyle yapsın' demiyorum tabii ki.’’ ifadelerini kullandı.